Noah vant frem i ulvesak i lagmannsretten

I dag falt dommen i saken om Letjenna-ulvene i Borgarting lagmannsrett. Resultatet ble full seier til dyrerettighetsorganisasjonen Noah fra en enstemmig lagmannsrett.

Noah gikk i april 2020 til sak mot staten over skytingen av Letjenna-flokken inne i ulvesonen. Sommeren 2021 vant Noah saken i tingretten, og nå har også lagmannsretten stadfestet at statens vedtak var ugyldig, og at fellingen av ulvene var ulovlig.

Klima- og miljødepartementets vedtak 31. desember 2019 om at ulvene i Letjenna-reviret skulle felles innfrir ikke kravene, fastslår lagmannsretten.

– Lagmannsretten har kommet til at rettsanvendelsen i vedtaket er feil, og at vedtaket derfor er ugyldig, heter det i kjennelsen.

– Dette er en svært viktig seier, og Noah forventer at klima- og miljøminister Espen Barth Eide nå forholder seg til rettens klare og grundige dom, og beklager de feil som er begått mot rødlistede ulver i Norge, sier Noah-leder Siri Martinsen i en pressemelding.

(NRK / NTB)