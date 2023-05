Mye bråk og slåsskamper natt til 17. mai

Politiet melder om støy, bråk og slåssing mange steder i landet natt til 17. mai.

I Tromsø er en mann i 20-årene innlagt på sykehus etter en voldsepisode. En mann i 30-årene er arrestert.

På Slependen i Bærum fikk en person et risp i overkroppen i en slåsskamp der det ble truet med en spiss gjenstand. En person er brakt til legevakt, en annen ble satt i arresten.

I Namsos havnet en 18-årig mann på legevakta med brukket nese. På Senja ble to fraktet til legevakt etter slåssing på Silsand. Også i Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Kristiansund, Trondheim og Kirkenes melder politiet om krangling og slåssing.

På Stord måtte en russ på legevakta for behandling etter at hen ble utsatt for vold fra en mann i 30-årene som forsøkte å ta seg inn i en russebuss.

På Grønmo ved Oslo måtte politiet gripe inn ved støy og amper stemning mellom russ, men gemyttene skal ha roet seg da politiet ankom. På St. Hanshaugen var 1000 unge samlet, og mange unge var overstadig beruset, melder politiet.

Rundt 80 russebusser og 2000 russ var samlet ved Nebbenes kro på Romerike. Etter flere meldinger om støy, grep politiet inn og festen ble avsluttet.

Flere steder er det meldt om slåsskamper uten alvorlige skader eller der partene ikke har villet involvere politiet. Flere kranglevorne har fått pålegg om å holde seg borte fra utesteder og bysentra.