Moxnes: Støre ønsker forandring

Bjørnar Moxnes sa før møtet med Støre at han kunne se for seg en samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet, på linje med det Ap har med Rødt i Oslo. Etter møtet ble det klart at det ikke var aktuelt for Støre.

– Vi kommer til å snakke sammen seinere. Det blir flere møter mellom Støre og oss. Det positive er at Ap også ønsker forandringer Støre ønsker reell forandring. Det sa Bjørnar Moxnes etter møtet.

– Vi er mest opptatt av å få en ny regjering. Vi har ikke tenkt å gå inn i en ny regjering, det skal de få gjøre i fred, men vi vil pushe på for forandring. Jeg har lagt fram hva vi ønsker av forandring.

– I møtet oppsummerte vi valget, og så la jeg fram de kravene som har vært viktige i valgkampen for oss. Så hadde vi litt diskusjon rundt det, sa Moxnes.

– Vedum bør huske på at den samla oppslutninga til Rødt, SV og MDG er større enn Senterpartiet er større i antall stemmer.