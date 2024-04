Møre og Romsdal Arbeidarparti støttar bøndene sitt krav om forbetring

Fylkesleiar i Møre og Romsdal Arbeidarparti, Hanne-Berit Brekken, uttrykker si støtte til bøndene i ei pressemelding tysdag.

Bøndene krev forbetring av regjeringa sin politikk.

– Det er på høg tid at landbruket no får ein opptrappingsplan som tek den prekære lønnsemdskrisa på alvor, og som bygger og trygger næringa for framtida, seier Brekken.