Minst tre skadet i eksplosjon i Stockholm

Minst tre personer er skadet etter en eksplosjon i et boligbygg i Hässelby, vest i Stockholm mandag kveld, melder SVT. Det er foreløpig uklart hva som har skjedd og politiet vet foreløpig ikke om dette er relatert til den siste tidens gjengkriminalitet.

– Det har vært en kraftig detonasjon ved en bygård i Hässelby, sier politiets talsperson Anna Westberg til Expressen.

Eksplosjonen skal ha skjedd i en trappeoppgang.

Politiet opplyste først at minst én person var skadd, før dette ble oppdatert til at to er skadd. Senere ble det oppdattert til tre skadd.