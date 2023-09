Ny eksplosjon i Sverige

Alarmen gikk like etter klokken 6 i morges. En boligblokk i bydelen Ekholmen i Linköping, to timers kjøring sørvest for Stockholm var blitt rammet av en eksplosjon.

– Vi kan konstatere at det har vært en eksplosjon i en boligblokk, sier politibetjent Torbjörn Lindqvist til Aftonbladet.

Minst en leilighet er helt utblåst etter eksplosjonen. En yttervegg på huset har rast sammen og det går an å se rett inn i flere leiligheter og i oppgangen. En 25 år gammel kvinne er brakt til sykehus, ifølge Expressen.

Hun var ved bevissthet da hun ble fraktet til sykehus.

Politi og brannvesen fikk melding om en eksplosjon i et boligområde i Järdalavägen i Linköping like etter klokken 6 tirsdag. Foto: Martin Klevelid / SVT

Brannvesenet rykket ut med store styrker etter å ha fått melding like etter klokken 6.

Beboere i området er evakuert og kommunen har åpnet en gymsal for de som nå står uten et sted å være. Det er foreløpig ikke kommet meldinger om at noen er skadet.

Mulig kobling til voldsbølgen i Sverige

Politiet har hatt økt beredskap i området den siste tiden i forbindelse med flere voldshendelser i Uppsala og Norrköping, ifølge lokale medier.

Eksplosjonen kan kobles til den interne konflikten i det kriminelle nettverket Foxtrot, ifølge opplysninger blant andre Sveriges Radio sitter på.

– Vi får se om det finnes noen kobling. Vi arbeider bredt og vet hvordan det har sett ut på flere steder i Sverige de siste ukene, sier pressetalskvinne Angelica Israelsson Silfver i politiet.

Politiet går dør til dør for å innhente informasjon om det som har skjedd. Ingen har så langt blitt pågrepet i forbindelse med sprengningene.

Tre skadet i eksplosjon i Stockholm

Rundt 21-tiden mandag ble politiet varslet om en eksplosjon i en bygård i Hässelby strand vest i Stockholm. Tre personer ble brakt til sykehus med skader. Mellom 25 og 30 personer ble evakuert.

Mandag kveld ble politiet varslet om en eksplosjon i en bygård i Hässelby strand vest i Stockholm. Du trenger javascript for å se video. Mandag kveld ble politiet varslet om en eksplosjon i en bygård i Hässelby strand vest i Stockholm.

Vitner i området forteller om et kraftig smell i forbindelse med eksplosjonen. Politiet etterforsker nå saken som et mordforsøk.

– Jeg hørte det, og det smalt som inn i helsike, sier en beboer i området til svenske Aftonbladet.

Mulig gjengrelatert

Også eksplosjonen i Stockholm kan trolig knyttes til Foxtrot, skriver Expressen. Politiet undersøker om eksplosjonen kan være rettet mot slektninger til en person som ligger i en konflikt med et kriminelt nettverk.

Politiet opplyser at nasjonal bombegruppe og teknikere skal være på stedet. Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB

Eksplosjonen skal ha skjedd i en trappeoppgang. Tre voksne personer er sendt til sykehus etter hendelsen. Deler av fasaden er ødelagt, vinduer er knust og en port er helt utblåst. På gaten ble beboere stående og fryse med ulltepper rundt seg.

– En av dem er litt mer skadet enn de andre to, men det dreier seg trolig ikke om livstruende skader, sier Anna Westberg, pressetalsperson i politiet, til nyhetsbyrået TT.

Ifølge TV4 er den nasjonale bombegruppen sendt til stedet.

Regjeringen kaller inn til krisemøte

Den svenske regjeringen kaller nå inn til et krisemøte for å kartlegge hvilke tiltak som raskt kan iverksettes for å hindre de mange eksplosjonene.

Krisemøtet finner sted i morgen. Myndigheter, redningstjenester, kommuner, bransjeorganisasjoner og fagforeninger deltar på møtet.

Justisminister Gunnar Strömmer er blant dem som deltar på møte.

– Nå samler vi derfor alle relevante aktører for i fellesskap å identifisere hva som kan gjøres på kort og lang sikt, sier Strømer og fortsetter:

– Vi må sammen jobbe for å bekjempe disse forbrytelsene og snu trenden med hjelp av den kollektive makten til hele samfunnet. Denne våren dobles minstestraffen for uautorisert håndtering av eksplosive varer, men det må gjøres mer for å forhindre eksplosjonene.

Sveriges justisminister Gunnar Strömmer skal delta på et krisemøte onsdag. Foto: Caisa Rasmussen/TT / NTB

En del av diskusjonen vil handle om hvordan man kan forhindre tyveri av eksplosiver fra blant annet byggeplasser.

– Kriminelles tilgang til eksplosive varer må forhindres, sier sivilforsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.

Sverige rammet av vold

Sverige har den siste tiden vært rammet av en voldsbølge. Bare i september er ni personer skutt og drept i landet. Voldsbølgen kan vise seg å bli en av de blodigste på mange år. Om eksplosjonen i dag er knyttet til voldsepisodene den siste tiden er ikke kjent.

Bilder fra området viser skadeomfanget etter eksplosjonen Foto: Pontus Lundahl/TT / NTB

– Det hørtes ut som en bombe, forteller en person som bor i nærheten, til Expressen.

– Da jeg gikk ut på balkongen, kom en jente og sprang ut og ropte «hjelp meg».

Eksplosjonen kunne også merkes i Rinkeby, som ligger et par kilometer unna.

Politiet opplyser at boligene i området er evakuert – en skole i nærheten skal være åpnet for beboerne i området.