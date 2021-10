Mann i 30-årene siktet for drapene

Det er en mann i 30-årene som er pågrepet og siktet etter at fem personer ble drept og to skadet i Kongsberg sentrum onsdag kveld. Mannen er dansk statsborger, men bosatt på Kongsberg. Han ble fraktet til arresten i Drammen onsdag kveld, opplyser politiet i en pressemelding.

– Nærmere beskrivelse av hendelsesforløpet vil vi komme tilbake til når vi har bedre oversikt over det som skjedde. Det sier seg selv at dette er en svært alvorlig og omfattende situasjon, og den preger naturlig nok Kongsberg og de som bor her, sier politiinspektør Øyvind Aas i Sør-Øst politidistrikt.