Kristersson: – En bra dag for Sverige

– Jeg er veldig glad for at vi har tatt hverandre i hånden rundt denne felles uttalelsen. Det har vært en bra dag for Sverige og nå venter resten av dette toppmøtet.

Det sa Sveriges statsminister Ulf Kristersson etter at han og Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan hadde inngått en avtale der Tyrkia skal godkjenne Sveriges Nato-medlemskap.

– Vi kommer til å etablere en ny bilateral sikkerhetsdialog, et slags samarbeidsformat, sa Kristersson på en pressekonferanse i Vilnius mandag kveld.

Den svenske statsministeren sa at han og Erdogan hadde diskutert Tyrkias forhold til EU.

– Fra svensk side støtter vi fortsatt et nærmere samarbeid mellom Tyrkia og EU. Det kan handle om en modernisert tollunion og også om visumspørsmål, sa Kristersson.