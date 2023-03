Kriserammet bank utbetalte million-bonuser

Den britiske delen av kriserammede amerikanske banken Silicon Valley Bank har utbetalt minst 15 millioner pund i bonuser etter at den ble reddet fra konkurs, melder Sky News. Ifølge avisa skal det dreie seg om utbetalinger på mellom 15 og 20 millioner pund (195 til 260 millioner kroner).

Utbetalingen skjedde kort tid etter at den britiske delen av konkurstruede banken ble reddet gjennom et kriselån på 130 millioner kroner fra Bank of England.

Bonusene skal ha blitt utbetalt til ledelse og ansatte av den nye eieren, den britiske storbanken HSBC.

Ifølge eieren ble bonusene utbetalt for å holde på de ansatte som blir beskrevet som talentfulle.