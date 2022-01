Kongen er sykmeldt

Hans Majestet Kongen har forkjølelsessymptomer og er sykmeldt de neste dagene, opplyser kongehuset.

– Alle nødvendige undersøkelser og tester vil bli gjennomført, skriver de i en pressemelding.

Kronprins Haakon leder dagens statsråd i Kongens fravær. Kronprinsen har ingen symptomer og har testet negativt for korona.

I går bekreftet UD at utenriksminister Anniken Huitfeldt var i audiens hos kong Harald torsdag. Like etterpå testet hun positivt for korona

Huitfeldt ønsker fredag kong Harald god bedring, og håper inderlig at hun ikke har smittet kongen, skriver NTB.