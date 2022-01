Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Kongen har testet negativt for korona, sier dronning Sonja til NRK.

Det er bare en lett forkjølelse, sa hun da hun åpnet en kunstutstilling i Tønsberg lørdag.

Kronprins Haakon leder dagens statsråd i Kongens fravær. Kronprinsen har ingen symptomer og har testet negativt for korona.

GOD BEDRING: Utenriksminister Anniken Huitfeldt ønsker kongen god bedring, og håper hun ikke har smittet han. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Lettet

Torsdag ettermiddag testet utenriksminister Anniken Huitfeldt positivt for covid-19. Det gjorde hun bare timer etter at hun hadde vært i audiens på Slottet hos kongen, dronningen og kronprinsen.

Etter nyheten om at kong Harald har testet negativt er det en lettet utenriksminister.

– Jeg er svært glad og lettet over at hans majestet kong Harald har testet negativt for korona. Jeg ønsker han en god bedring for forkjølelsen, skriver Huitfeldt i en SMS til NRK.

Hadde samtale med Slottet

Utenriksministeren ønsket fredag kongen god bedring etter at det ble kjent at han har fått forkjølelsessymptomer.

– Jeg ønsker Hans Majestet god bedring. Jeg har hatt en fin samtale med kronprins Haakon nå i morges, og jeg er takknemlig for at Kronprinsen videreformidler min varme hilsen til kong Harald. Som jeg sa i går så er jeg som alle andre redd for å smitte noen, og jeg håper inderlig ikke at jeg har smittet kong Harald, dronning Sonja eller kronprins Haakon i audiensen i går, skrev utenriksministeren i en uttalelse til NTB.

Assisterende kommunikasjonssjef ved Det Kongelige hoff Sven Gjeruldsen opplyste torsdag at kongeparet og kronprinsen skulle teste seg etter å ha møtt Huitfeldt i går.

– I ettermiddag ble vi varslet om at utenriksministeren hadde testet positivt for covid-19. Kongeparet og Kronprinsen vil derfor i henhold til smittevernreglene teste seg, opplyste assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruld Gjeruldsen til NRK.

Alle har nå testet negativt.

Det gikk rundt ett døgn fra møtet med utenriksministeren før Det Kongelige hoff rapporterte om sykdom hos kongen.

Fleste blir syke etter to-tre dager

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kan ikke si noe om dette konkrete tilfellet, men svarer på generelt grunnlag.

– Det tar vanligvis mellom en og sju dager fra du er eksponert for smitte til du blir syk. Og de aller fleste blir nok syke etter to-tre dager, sier Nakstad til NRK.

– Så det er veldig sjelden å bli syk etter for eksempel ett døgn?

– Ja, det er veldig usannsynlig å bli så raskt syk. Men etter en to-tre dager vil nok de fleste begynne å merke det om de er smittet, svarer han.

Nakstad sier det vanligste er at du blir smitteførende idet du får symptomer, eller rett før.