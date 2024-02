Kong Charles har kreftdiagnose

Storbritannias kong Charles har diagnostisert kreft, opplyser Buckingham Palace.

Han var nyleg innlagd på sjukehus for å få behandla ein forstørra prostata.

Under behandlinga blei det oppdaga andre helseproblem, og testar viser at det er snakk om ein eller annan form for kreft.

Kong Charles får behandling for sjukdommen, og vil halde fram med pliktene sine, opplyser det britiske hoffet.