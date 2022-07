Kåre Arvid Hesvik bisatt

Kåre Arvid Hesvik (født i 1962) ble i dag bisatt fra Høvik kirke i Bærum, skriver NTB. Han er en av to som ble drept i angrepet ved London pub.

Bisettelsen var et personlig farvel for familie og venner. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) var til stede for å representere regjeringen.

Jon Erik Isachsen (født i 1968) ble også drept i skytingen.