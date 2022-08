Kaller inn til hastemøte om strømtiltakene

Tirsdag tok presidentskapet på Stortinget stilling til om det er nødvendig å kalle inn til et hastemøte for å vedta strømtiltak.

De kom frem til at det er riktig å avbryte den møtefrie perioden for stortingsrepresentantene, og har nå kalt inn til et hastemøte.

– Kraftsituasjonen er alvorlig. Regjeringen tar det på høyeste alvor, det gjør også Stortinget. Nå skal vi vise at vi jobber sammen for norske innbyggere og næringslivet i den tiden vi er, uttalte stortingspresident Masud Gharahkhani.

Møtet kommer til å foregå i midten av september.