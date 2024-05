Israel henter diplomater fra Norge

Israel henter hjem diplomater fra Norge og Irland. Det skjer som en reaksjon på at landene på onsdag varslet at de skal anerkjenne Palestina som stat.

– I dag sender jeg et tydelig budskap til Irland og Norge: Israel vil ikke la dette passere i stillhet, skriver utenriksminister Israel Katz på X.

Han legger til at beslutningen om å anerkjenne Palestina sender et budskap til palestinere og omverdenen om at «terrorisme lønner seg».

– Israel vil ikke forbli stille. Det vil komme ytterligere alvorlige konsekvenser, skriver Katz.