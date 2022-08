Ingen har mistet livet på firefelts motorvei i år

En oversikt fra Aftenposten viser at ingen har mistet livet på veiene som har de høyeste fartsgrense i Norge.

Per 12. august i år har 82 personer mistet livet i ulykker langs norske veier. Men ingen av dødsulykkene i år har skjedd på firefelts motorvei der fartsgrensene er høyest. Det bekrefter Statens vegvesen overfor Aftenposten.

SV varslet torsdag at de vil senke farten på de raskeste veiene etter ulykkessommeren. Partiet sier i VG at det en «kortslutning» å ta til orde for firefelts motorvei for å få ned dødsulykkene, slik Erna Solberg (H) gjorde i VG 7. august. (NTB)