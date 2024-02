Imran Khan og kona er dømt til 14 års fengsel

Den tidligere pakistanske statsministeren Imran Khan og hans kone, Bushra Bibi, er dømt til 14 år i fengsel. Det skal være snakk om en korrupsjonssak om ulovlig salg av statsgaver.

Det opplyser AFP og Reuters.

Khans parti opplyser ifølge NTB at eks-presidenten nektes å ha politiske verv i ti år fremover som følge av dommen.

Dommen kommer bare en dag etter at Khan ble dømt til ti års fengsel for å ha lekket statshemmeligheter. Det er også bare en uke før Pakistan skal avholde valg.

Khan ble felt i en mistillitsvotering i nasjonalforsamlingen i april 2022 og soner allerede en tre år lang fengselsdom for korrupsjon. Selv har han uttalt at rettssakene mot ham er et komplott for å holde ham utenfor politikken.

Khan er allerede utestengt fra det kommende valgtet som følge av den tidligere fengselsdommen. Han har likevel stor grasrotstøtte, blant annet fordi han har markert seg med kritikk av den politiske eliten.