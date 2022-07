Hulsker tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd

Tidligere fotballspiller og TV-profil Bent Hulsker er tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot en vekter på karaokebar i Oslo i mars 2022, skriver Oslo Politidistrikt i en pressemelding.

Hulsker har erkjent forholdet.

Strafferammen for hatefulle ytringer er bot eller fengsel inntil 3 år, og strafferammen for hensynsløs atferd er bot eller fengsel inntil 2 år. Av praksis fra Høyesterett er normalt straffenivå for et tilfelle av hatefulle ytringer en kortere betinget fengselsstraff kombinert med bot tilsvarende brutto månedslønn. For hensynsløs atferd er normalt straffenivå bot, står det i pressemeldingen.