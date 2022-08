Hiroshima ber om fred på 77-årsdag

Innbyggere i Hiroshima markerte i natt 77-årsdagen for atombomben som drepte hundretusener i 1945. Da ba om fred, og flere uttrykte frykt for et nytt atomkappløp, melder Reuters.

Blant talerne under minnehøytideligheten lørdag morgen var FNs generalsekretær António Guterres som la ned krans ved minnesmerket over ofrene. Hvite fredsduer ble sluppet ut over minneparken.