Hegerberg-triumf i mesterligafinalen

Ada Hegerberg og Lyon vant mesterligafinalen 3-1 over Barcelona lørdag. Finalen hadde to norske landslagsspillere i aksjon. Hegerberg for Lyon og Caroline Graham Hansen for Barcelona.

Hegerberg scoret 2-0-målet etter 29 minutter og pyntet dermed på sin scoringsrekord i mesterligaen, som nå er på 59 mål. Lyon ledet 1-0 etter et drømmetreff fra Amandine Henry allerede etter seks minutter.

Lyon tok sin åttende mesterligatriumf totalt, og den sjette på de sju siste sesongene.