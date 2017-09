Hareide freder Solberg

KrF-leder Knut Arild Hareide sier til avisen Vårt Land at en Høyre- og Frp-regjering ikke vil bli fredet i fire år, men at han ikke vil felle en slik regjering rett etter valget. Hvor lenge Hareide vil frede Frp i regjering, kommer an på politikken.