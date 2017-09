Hareide freder Solberg selv om hun velger Frp

Torsdag ettermiddag gjør Knut Arild Hareide det klart at at han ikke vil felle Erna Solberg som statsminister dersom det blir borgerlig flertall, og Solberg velger å fortsette med Frp i regjering.

Det var Vårt Land som først omtalte saken.

Overfor NRK forklarer Hareide hvorfor:

– Hvis Erna velger å fortsette med den regjeringen hun har nå, så sier jeg nå at det er naturlig at hun blir sittende. Hun er den statsministerkandidaten vi går til valg på. Samtidig vil vi da ikke bli et støtteparti for en blåblå regjering, sier Knut Arild Hareide til NRK.

– Hvorfor avklarer du dette nå?

– Fordi flere meningsmålinger tyder på at KrF kan bli et vippeparti, og da synes jeg velgerne har krav på å få vite hvor vi står. Samtidig er ikke dette et nytt budskap, jeg tror dette har vært forståelsen i mediekretser lenge. Da synes vi det er riktig å fortelle at det er sånn det er.

Overfor både NRK og VG understreker Hareide samtidig at han ikke vil støtte Ap dersom det blir borgerlig flertall:

– Vi vil ikke sette inn Jonas Gahr Støre som statsminister, sier Hareide.

Støre advarer

Jonas Gahr Støre sier til NRK at dette gjør valget klart:

– Dette betyr at en stemme på KrF er en stemme til Frp i regjering. Dette gjør valget veldig klart. De som ønsker en ny regjering uten Frp og Høyre, må stemme på Arbeiderpartiet, sier Støre.

Trine Skei Grande ønsker ikke å kommentere saken.

Hareide påpeker samtidig at en Høyre- og Frp-regjering ikke vil bli fredet i fire år, selv om han ikke vil felle en slik regjering rett etter valget.

– Men når du avklarer dette så tydelig nå: Gjør du det ikke da veldig mye lettere for Erna Solberg å bare beholde Frp?

– Det er nå en gang slik at Erna må ta det valget etter stortingsvalget på mandag. Vi skal jobbe hardt for våre saker samme hva.

– Ingen garanti

Hareide sier imidlertid ingenting om hva han vil gjøre dersom det ikke blir borgerlig flertall, utover at han ikke kommer til å støtte Støre som statsminister.

KrF har et landsmøtevedtak på at de mest sannsynlig går i opposisjon dersom det blir en ikke-borgerlig regjering.

– Er dagens utspill et utslag av et behov for å distansere deg fra Ap?

– Dette er en situasjon hvor KrF kan være tungen på vektskålen i norsk politikk. Jeg tror alle har fått med seg at vi ønsker en regjering bestående av Høyre og sentrum, med Erna som statsminister. Hvis ikke det går, så lar vi denne regjeringen med Erna Solberg bli sittende, men vi velger å ikke være et støtteparti med samarbeidsavtale til en regjering hvor Frp inngår.

– Rart å fjerne Erna

– Men samtidig vil du heller ikke felle en regjering hvor Frp inngår?

– Ja, og det er fordi Erna er vår statsminister, og da ville det være veldig rart å fjerne Erna etter valget. Det tror jeg de fleste forstår ville være veldig unaturlig.

– Du vil ikke felle de blåblå, og heller ikke ha en samarbeidsavtale – hva får vi egentlig da?

– Da får vi det som har vært regelen mer enn unntaket i norsk politikk. Vi får en mindretallsregjering med Høyre og Frp som må forhandle i Stortinget fra sak til sak, og da vil vi i så fall være konstruktive og sørge for mest mulig KrF-politikk. Samtidig gir vi ingen uansvarlig garanti for fire år, og en slik regjerings fremtid vil være avhengig av hvilken politikk den regjeringen fører.

KrF-lederen sier at partiet er beredt til å forhandle om et statsbudsjett med en Høyre-Frp-regjering dersom de blir invitert.

Her vil KrF holde igjen på skattelettelser og unngå kutt i sosiale ytelser og bistandsbudsjettet. Hareide peker videre på kampen mot sorteringssamfunnet og klima som viktige KrF-saker.

Saken oppdateres.