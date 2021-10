Greta Thunberg etterlyser lederskap

Ti dager før starten av klimatoppmøtet i Glasgow skriver klimaaktivisten Greta Thunberg i en kronikk i The Guardian at verden mangler lederskap i klimakrisen. – Alt vi trenger er én – en verdensleder eller ett rikt land eller en stor TV-stasjon eller avis som bestemmer seg for å være ærlig og virkelig behandler klimakrisen som den krisen det er, skriver hun.

Thunberg skriver at om vi skal nå målene i Paris-avtalen er det nødvendig med umiddelbare, drastiske, årlige utslippskutt i en skala verden aldri har sett. Hun skriver at verden nå er på vei mot en verden som er minst 2,7 grader varmere ved slutten av århundret. Og det bare om verdens land faktisk oppfyller de klimaløftene de har gitt.

– For å si det kort, vi mislykkes fullstendig i nå selv de mål som ikke er i nærheten av å være tilstrekkelige, skriver hun.