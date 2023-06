Frankrike vil støtte ukrainsk Nato-medlemskap

Frankrike har bestemt seg for å støtte Ukrainas medlemskap i Nato. Det skriver avisen Le Monde tirsdag morgen. Avisen siterer kilder i den franske regjeringens sikkerhetsråd.

Et snarlig ukrainsk Nato-medlemskap hadde inntil nå blitt avvist av både USA, Tyskland og Frankrike. Bare en gruppe østeuropeiske land som Polen og de baltiske landene har vært tilhengere av et slikt medlemskap.

Ifølge avisens kilde er formålet med denne taktendringen å avskrekke en ytterligere opptrapping av konflikten fra russisk side, samt å overbevise Ukrainas president Zelenskyj om å sette seg ved forhandlingsbordet når resultatene av motoffensiven er klarere.

Kildene sier også til avisen at Frankrike ikke vil støtte at Ukraina blir medlem under krigen. Dette ville kunne utløst alliansens artikkel 5, og dratt hele alliansen inn i konflikten. Frankrike vil heller uttrykke en åpenhet for et ukrainsk medlemskap i fredstid, sier kildene.