Fortsatt problemer med BankID

BankID melder om problemer med treghet ved bruk av app eller brikke. En stikkprøve NRK har gjort tyder på at innlogging på enkelte nettsteder ikke fungerer i det hele tatt. Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps sier til NRK at det er den samme feilen som ble omtalt i går. Vipps uttalte da at det ble jobbet «dag og natt» for å utbedre feilen. Bakgrunnen for problemene er at det ble byttet til en ny leverandør i oktober.