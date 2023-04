Flere tusen på sykehus etter luftforurensning i Thailand

Kraftig luftforurensning i Chiang Mai i Thailand har ført til at over 12.000 personer har vært innlagt på Maharaj Chiang Mai sykehus siden nyttår, melder Aftonbladet.

– Nå er det overfylt, sier Dr. Bannakit Lojanapiawat til The Nation Thailand.

Forurensningen i byen blir beskrevet som den verste i verden, og farlig ifølge IQAir.

– Leger og helsepersonell jobber døgnet rundt for å gi publikum best mulig hjelp. Men folk bør også ta vare på helsen sin for å forhindre alvorlige symptomer fra luftforurensning, sier han.

Skogbranner og brent søppel har ført til luftforurensning av farlige partikler.

Totalt har 1,73 millioner mennesker blitt tvunget til å søke hjelp mellom 1. januar og 19. mars, melder Bangkok Post.