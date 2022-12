FHI: Stort og økende omfang av luftvegsinfeksjoner

Det er nå et stort og økende omfang av luftveisinfeksjoner i befolkningen med samtidig forekomst av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner, skriver FHI i sin ukesrapport.

Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjoner i sykehus øker og er betydelig høyere enn på samme tid i årene før pandemien, skriver FHI.

I uke 59 var 1752 pasienter innlagt på sykehus med luftveisinfeksjoner, opp fra 1565 uken før.

319 nye pasienter er innlagt på sykehus med koronavirus som hovedårsak for innleggelsen i uke 50. Ytteligere 678 pasienter er innlagt med bekreftet koronasmitte, hvor det ikke er angitt om korona er hovedårsaken for innleggelsen. Tallet på koronadødsfall for uke 50 er økende sammenlignet med uke 45, da det var 43 koronarelaterte dødsfall. I uke 50 var tallet 77.