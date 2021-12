FHI: Fare for at pandemien vil øke

Folkehelseinstituttet sier i sin siste risikorapport for omikronvarianten at det er stor fare for at pandemien vil øke på grunn av den nye varianten.

– Det er sannsynlig at omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten, og at den seinest i januar 2022 er blitt dominerende i Norge, skriver FHI.

FHI skriver videre at det er lite sannsynlig at omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom, og at de regner med at vaksinasjon vil gi høy grad av beskyttelse mot alvorlig sykdom, uansett variant.

– Vi forventer at antallet smittede med denne varianten vil øke raskt de nærmeste ukene. Dette, sammen med den allerede økte belastningen på helsetjenesten, gjør at vi nå vurderer situasjonen som alvorlig, sier kriseleder og avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.