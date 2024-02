EU enige om 50 milliarder euro i langtidsbistand til Ukraina

EU-landene er enige om en pakke med 50 milliarder euro i ytterligere militær bistand til Ukraina, sier EU-president Charles Michel torsdag.

Han sier videre at dette sikrer stødig og langvarig støtte til Ukraina.

Det var på forhånd veldig usikkert om en støttepakke til Ukraina var mulig. Ungarns statsminister Viktor Orbán er nemlig Putins nærmeste allierte i Europa, og truet med å legge ned veto.

Zelenskyj hyller godkjenningen av den nye bistandsavtalen og at den vitner om et «sterkt EU-fellesskap». Han sier også at de nye midlene vil «styrke langsiktig økonomisk og finansiell stabilitet».

Uten støtten fra EU ville Ukrainas statskasse være nesten tom i mars, uten penger til å betale lønn til blant annet lærere og sykepleiere.