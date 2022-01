Erna Solberg ønsker å fortsette som Høyre-leder

Erna Solberg har gitt Høyres valgkomité beskjed om at hun ønsker å fortsette som leder i partiet.

– Jeg har svart valgkommisjonen at jeg stiller meg til rådighet hvis de ønsker at jeg skal fortsette. Jeg har samtidig sagt at jeg forstår om de ønsker å tenke på noen nye konstellasjoner, sier Solberg til NRK.

Hun sier at hun er motivert til å fortsette i sin nåværende posisjon frem til valget i 2025.

– Min ambisjon er å bygge et sterkt Høyre som kan vinne valget i 2025, og bygge et godt borgerlig samarbeid. Det har jeg lyst til å være med på, sier hun.