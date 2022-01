Erna Solberg ønsker å fortsette som Høyre-leder

Høyres valgkomité startet mandag arbeidet med å sette sammen en ny ledelse. Høyre-leder Erna Solberg har gitt beskjed om at hun gjerne fortsetter i sin posisjon de neste årene.

– Jeg har svart valgkommisjonen at jeg stiller meg til rådighet hvis de ønsker at jeg skal fortsette. Jeg har samtidig sagt at jeg forstår om de ønsker å tenke på noen nye konstellasjoner, sier Solberg til NRK.

Hun sier at hun er motivert til å fortsette i sin nåværende posisjon frem til valget i 2025.

– Min ambisjon er å bygge et sterkt Høyre som kan vinne valget i 2025, og bygge et godt borgerlig samarbeid. Det har jeg lyst til å være med på, sier hun.

Flere vil bli nestleder

Nåværende nestleder Jan Tore Sanner varslet søndag at han ikke tar gjenvalg etter 18 år som nestleder. Sanner går av på Høyres landsmøte i begynnelsen av april.

Solberg har ingen preferanser om hvem som eventuelt skal sitte sammen med henne i ledelsen til partiet.

– Det er viktig at partiet får ro og fred til å diskutere hvem som skal bli nestledere, og sette sammen det teamet de mener vil være sterkt fremover.

En av dem som har meldt seg som nestlederkandidat er Henrik Asheim (38).

Den tidligere ministeren for høyere utdanning og forskning sier til NRK at han stiller seg til disposisjon fordi han har bidratt mange år i Høyre.

– Jeg brenner for partiet og har både stortings -og regjeringserfaring gjennom de siste årene, sier Asheim.

Også Nikolai Astrup, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er åpen for nestledervervet.

– Jeg er helt sikker på at valgkomiteen vil gjøre en grundig og god vurdering av hva partiet og ledelsen er best tjent med. Dersom valgkomiteen skulle peke på meg, så vil jeg ikke utelukke at det kan være aktuelt, sier han til NTB.

Tidligere minister for høyere utdanning og forskning, Henrik Asheim, er klar for å bli nestleder i Høyre. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Solberg: – Mange flinke yngre i partiet

Asheim mener det vil være viktig å ha personer i ledelsen som folk kan kjenne seg igjen i.

– Personer som kanskje har litt ulik bakgrunn og tenker litt annerledes rundt politikk. Måten å kommunisere politikk på kommer til å bli viktig i årene fremover. Det er veldig mange som roper og skriker til hverandre. Det vi egentlig trenger er mer nyanser i debatten, sier han.

Erna Solberg sier det er «veldig fint» at Asheim nå trer frem som en kandidat til nestlederjobben, og mener det gror godt blant de yngre i partiet.

– Han og flere andre unge er veldig dyktige i vårt parti. Vi har utrolig mange flinke personer, så får valgkomiteen gjøre vurderingen av hvem som skal fylle de forskjellige posisjoner, sier hun.

Høyres Nikolai Astrup stiller seg også til disposisjon for nestledervervet i Høyre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Også viktig med erfaring og kunnskap

Solberg fyller 61 år i februar, men mener hun fortsatt har mye å bidra med. På spørsmål om det kunne vært på tide å la de flinke yngre kreftene slippe til, svarer hun at erfaring også er viktig.

– Jo, det kunne sikkert vært en god ide. Samtidig er det også av og til en god ide å bruke erfaring og kunnskap. Vi er ganske mange over 60 som mener vi har mye å bidra med til det norske samfunnet, og det er også et godt argument, sier Solberg.

– Så du vil ikke la de yngre kreftene slippe til nå?

– Akkurat nå er vi i en god steam med vår opposisjonspolitikk. Vi utformer politikk på viktige områder for å sikre velferden fremover, sikre at folk har en trygg jobb å gå til. Den prosessen har jeg lyst å fortsette å lede, sier Høyre-lederen.

Asheim er også av den oppfatning av at Solberg fortsatt har mye å gi til partiet, og mener det ikke er på tide at «yngre krefter» erstatter henne i leder jobben.

– Nei, Erna Solberg har vært en fantastisk leder for Høyre – og er det fortsatt. Vi som er så heldige at vi får jobbe tett med henne på Stortinget nå, merker en leder som bobler over av entusiasme. Det er nesten litt mye noen ganger. Hun jobber døgnet rundt, akkurat som hun gjorde som statsminister, sier Asheim.