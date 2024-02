EOS-utvalget: E-tjenesten fremprovoserte ikke terrorangrepet i Oslo i 2022

– EOS-utvalget har etter sin undersøkelse av saken ikke funnet grunnlag for å kritisere E-tjenesten, skriver utvalget i en pressemelding.

«Det er ikke holdepunkter for at E-tjenestens kildeføringen medførte at angrepet ble mer alvorlig eller omfangsrikt enn det ellers ville ha blitt», står det i rapporten.

Seks dager før angrepet i juni 2022 mottok en hemmelig agent i Etterretningstjenesten flere urovekkende meldinger fra en etterlyst islamist.

Islamisten kommuniserte med agenten via den krypterte meldingstjenesten Telegram. Islamisten trodde at mottakeren av meldingene var en IS-kriger – ikke en hemmelig agent som rapporterte hjem til Norge.

EOS-utvalget har undersøkt om agentens dialog fremprovoserte skytingen 25. juni. Det har den ikke, ifølge det stortingsvalgte kontrollutvalget.

PST har ment at Etterretningstjenesten delte for lite informasjon da de varslet.

E-tjenesten fortalte ikke at informasjonen om et mulig angrep i Norge stammet fra deres egen hemmelige operasjon. De delte heller ikke chattemeldingene mellom agenten og den islamisten, har NRK tidligere skrevet.

EOS-utvalget mener E-tjenesten ikke har brutt plikten til å dele all relevant informasjon med PST før terroren i Oslo.