Elon Musk truer med å forby Apple-produkter for sine ansatte

– Hvis Apple integrerer tjenester fra Open AI og Chat GPT i enhetene sine, vil det blir forbud mot Apple-produkter i mine selskaper. Det er et uakseptabelt sikkerhetsbrudd, skriver Elon Musk på X.

Under konferansen WWDC mandag, presenterte Apple sin satsing på kunstig intelligens «Apple Intelligence», samt et samarbeid med OpenAI, som står bak ChatGPT.

Elon Musk sier at også besøkende ikke får komme inn med Apple-produkter.

– Besøkende må legge igjen sine Apple-produkter ved inngangsdøren, hvor de vil bli lagt i et «Faraday-bur». Et bur med metallplater som brukes for å skjerme mot elektriske felter.

I mars saksøkte Musk ChatGPT-selskapet OpenAI.

Musk, som var med å starte OpenAI og senere hoppet av, har kritisert selskapet gjentatte ganger siden ChatGPT tok verdens oppmerksomhet med storm i november 2022.

Han har blant annet bedt om utviklingsstans og advart om at kunstig intelligens kan bli for kraftig for mennesker å kontrollere.