Don Everly er død

Don Everly, den ene halvparten av duoen Everly Brothers, er død, 84 år gammel, opplyser familien.

Don og Phil Everly hadde stor suksess på 1950- og 60-tallet med hitlåter som «Wake Up Little Susie» og «Bye Bye Love», skriver NTB.

De to brødrene inspirerte en rekke band og artister, fra The Beatles til Simon and Garfunkel og The Byrds.

John Lennon og Paul McCartney la heller ikke skjul på hvor de hadde hentet inspirasjon da de startet opp sin karriere under navnet Foreverly Brothers.

Phil Everly (til venstre) døde i 2014, 74 år gammel, og broren døde lørdag, opplyser familien til Los Angeles Times.