Den kinesiske ballongen over USA var spionballong

Den kinesiske ballongen som ble skutt ned av det amerikanske flyvåpenet lørdag, var en spionballong. Ifølge The New York Times hadde ballongen utstyr for å innhente informasjon. Ballongen var en av flere som har flydd over minst 40 land, sier amerikanske myndigheter.