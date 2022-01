David Toska blir sjakkekspert

Toska, som ble dømt for Nokas-ranet i 2004, blir sjakkekspert for TV 2. Det melder mediehuset på sine nettsider.

– Jeg er glad for at det er sjakk. Og at det er noe nytt. Noe som ikke har å gjøre med det jeg var kjent for fra før, sier 46-åringen til kanalen.