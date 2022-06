Danmark hevdar Russland krenka deira farvatn

Dansk forsvar hevdar eit russisk krigsskip har krenka Danmark sine farvatn i Austersjøen.

Ein russisk korvett har krenka danske farvatn nord for Christiansø utanfor Bornholm klokka halv tre i natt. Nokre timar seinare skal det same skipet ha kryssa det same området. Det skriv det danske forsvaret i ei pressemelding, ifølge dansk TV 2.

Det skjer samtidig som danske styresmakter er samla på øya Bornholm i samband med ein større politisk festival. Den danske utanriksministeren Jeppe Kofod kallar det ein fullstendig uakseptabel russisk provokasjon.

– Bøllemetodar verkar ikkje mot Danmark, skriv han på Twitter.

Den russiske ambassadøren i Danmark er kalla inn til det danske utanriksdepartementet, legg han til.