Biden: Sender våpen til Ukraina denne uken

Biden lover å sende våpen til Ukraina «denne uken» etter at støttepakke ble vedtatt i Senatet natt til onsdag; melder AFP.

– Jeg lover å signere lovvedtaket og tale til det amerikanske folket så snart jeg får vedtaket på mitt skrivebordet i morgen. Vi kan begynne å sende våpen og utstyr til Ukraina denne u ken, sier USAs president Joe Biden etter avstemningen i Senatet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket USA for å ha godkjent hjelpepakken til Ukraina.

– Jeg takker majoritetsleder Chuck Schumer og den republikanske lederen Mitch McConnell for deres sterke lederskap i å fremme dette forslaget, og alle amerikanske senatorer på begge sider av midtgangen som stemte for, skrev Zelenskyj på sosiale medier få minutter etter at hjelpepakken ble godkjent.

Hjelpepakken til Ukraina er på 61 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 670 milliarder kroner.