Biden: – ikke gjør det

USAs president Joe Biden sa fredag at det er sannsynlig at Iran vil angripe Israel «før eller senere», melder nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg vil ikke gi ytterligere detaljer, men jeg antar at det vil skje «før eller senere», sa presidenten fredag kveld.

Som la til at USA vil støtte Israel.

– Vi er forpliktet til Israels forsvar. Vi vil støtte Israel. Vi vil hjelpe til med å forsvare Israel, og Iran vil ikke lykkes, sa Biden.

På spørsmål om hva budskapet er til Iran, svarte han:

– Ikke gjør det!

Sju medlemmer i Irans Revolusjonsgarde ble drept i et angrep mot det iranske konsulatet i Damaskus 1. april. Israel har blitt beskyldt for å ha stått bak angrepet, men har ikke kommentert anklagene. Irans øverste leder Ali Khamenei uttalte onsdag at Israel må og vil bli straffet for angrepet på det iranske konsulatet.

(NTB/NRK/Reuters).