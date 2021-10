Åtvarar mot sommardekk

Snøen har kome til Trollstigen. Entreprenøren som har ansvar for vegen, tilrår at at ein ikkje køyrer der med sommardekk. Omkøyring via E39 Ørskogfjellet. Det blir også meldt om vanskelege forhold med snø og slaps på riksveg 3 over Kvikneskogen.