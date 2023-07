Arfan Bhatti hadde taxilappen mens han var siktet for terror

Den ytterliggående islamisten Arfan Bhatti hadde taxilappen i Oslo i elleve måneder mens han var siktet for terror.

Bhatti skaffet seg opprinnelig taxilappen i 2011. Da han fikk den på nytt i 2021, var dette en fornyelse av tillatelsen han fikk ti år tidligere.

Oslo politidistrikt har nå trukket Bhattis kjøreseddel.

– Vi ser at avgjørelsen knyttet til den siste søknaden burde vært vurdert til at personen ikke fikk innvilget kjøreseddel, skriver avsnittsleder Marius Gaarde ved Avsnitt for forvaltningskontroll i en epost til Nettavisen.