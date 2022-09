Arbeiderpartiet vil vurdere å endre skatteregel

Hadja Tajik sier at Arbeiderpartiet vil vurdere å endre skatteregelen som gjør at du ikke behøver å betale skatt etter å ha bodd i utlandet i fem år. Tajik sier det kan være aktuelt å endre regelen slik at man må bo lenger i utlandet for å slippe å betale skatt. – For eksempel så kan det være aktuelt å se på flere antall år, kanskje 10 eller 15 år Dette må vi vurdere, sier hun. Tajik sier at Arbeiderpartiet også må vurdere om en eventuell ny skatteregel skal ha tilbakevirkende kraft.