Alec Baldwin kan bli siktet

Alec Baldwin og tre andre kan bli siktet for skyteepisoden som skjedde på filmsettet til filmen «Rust» i oktober i fjor. Fotograf Halyna Hutchins ble skutt og drept da Baldwin holdt en Colt-revolver og siktet mot henne under prøver før et opptak. Våpenet, som skulle vært tomt, var ladet med skarpe kuler. Baldwin hevder selv at han ikke trakk av våpenet.

Politiet i Santa Fe i USA har etterforsket saken i et år, og nå sier de at fire personer kan bli siktet for skytingen, En av dem er Alec Baldwin.