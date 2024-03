45 personer omkom i bussulykke i Sør-Afrika

45 personer omkom da en buss kjørte av en bro i Sør-Afrika. I tillegg skal et åtte år gammelt barn være alvorlig skadet, skriver landets samferdselsdepartement i en pressemelding.

Ifølge myndighetene skal sjåføren ha mistet kontrollen over bussen da den kjørte over en bro. Bussen falt deretter rundt 50 meter under broen og begynte å brenne.

Busspassasjerene skal ha vært på vei til en påskegudstjeneste i Moria, helt nord i landet.