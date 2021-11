2126 nye koronasmittede

Tirsdag ble det registrert 2126 nye koronatilfeller i Norge. Det er 294 flere enn mandag, og 500 flere enn for en uke siden. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1467 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1098, så trenden er sterkt stigende.