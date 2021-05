169 skadd i Jerusalem

Minst 163 mennesker er skadd i sammenstøt mellom israelsk politi og palestinere ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem fredag. 83 personer er fraktet til sykehus, opplyser Røde Halvmåne. Israelske myndigheter sier at seks politibetjenter også er skadd.

Flere av de skadde palestinerne er blitt skutt i hodet med gummikuler, opplyser Røde Halvmåne. Andre er blitt truffet i øynene av deler fra sjokkgranater.

TV-bilder viser at bråket startet da politiet rykket inn under kveldsbønnen. Israelsk politi opplyser at de måtte bruke makt for å bryte opp grupper som kastet gjenstander mot politiet.

Spenningen er høy i Jerusalem. Det har vært flere demonstrasjoner de siste dagene mot mulig utkastelse av flere palestinere i Øst-Jerusalem.

Den norske Palestinakomiteen ber norske myndigheter fordømme volden og fordrivelse av palestinere i Øst-Jerusalem.