15 års fengsel for vold og voldtekt

En mann (57) er dømt til 15 års fengsel for vold, voldtekter og mishandling av kona si og seks barn over flere år, skriver Bergens Tidende. Mishandlingen av kona skal ha pågått i 19 år, og Bergen tingrett legger vekt på at familievolden var grov.