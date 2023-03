14 personer siktet for organisert kriminalitet

Kripos og en rekke politidistrikter har i dag pågrepet og siktet 14 personer etter en storaksjon rettet mot bakmenn i store kriminelle nettverk.

Seks av personene er siktet av Kripos, mens Oslo, Trøndelag og Øst politidistrikt har pågrepet og siktet til sammen åtte personer, skriver Kripos i en pressemelding.

Alle er siktet for grov narkotikaforbrytelse.

– Dette er personer vi mener har sentrale posisjoner i kriminelle nettverk som importerer store mengder narkotika til Norge, sier Nora Pedersen, politiadvokat i Kripos.

Ifølge det NRK får opplyst handler det om 300 kg hasj.

Bakgrunnen er materiale fra den krypterte chattetjenesten Sky SSC. Forholdet skal ligge rundt to år tilbake i tid.

– Aksjonene er et resultat av en målrettet satsing over tid fra norsk politi mot bakmenn i norske kriminelle nettverk, sier Kristin Kvigne, sjefen for Kripos.

De siktede er varetektsfengslet eller vil bli fremstilt for fengsling i løpet kort tid, skriver Kripos i pressemeldingen.

Kripos avholder en pressekonferanse om aksjonen torsdag klokken 15.