0,5 prosent nedgang i utslipp av klimagasser i 2022

Torsdag la SSB fram tall for norske klimagassutslipp i fjor. Rapporten viser at klimagassutslippene har gått ned 0,5 prosent fra i fjor.

Samtidig øker utslippene fra luftfart, sjøfart og anleggsmaskiner. Der gikk utslippene opp med 3,1 prosent sammenlignet med året før.

Dette vil si at utslippene nesten har stått på stedet hvil siden 2020, med en nedgang på 0,8 prosent de siste to årene. På de siste to årene har det kun blitt kuttet 600.000 tonn klimagassutslipp.

– Det ser ut til at de økte prisene på strøm, drivstoff og naturgass påvirket energibruken og dermed utslippene i 2022, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner i pressemeldingen.

– Høye strømpriser i Sør-Norge i 2022 førte til at det ble brukt mer propan og ved til oppvarming, og mindre elektrisitet og naturgass. Flere gamle ovner ble tatt i bruk og bidro til høyere klimagassutslipp fra oppvarming, sier Melby Bothner.

– Det er milevis fra det som skal til for å nå klimamålet om minst 55 prosent kutt i 2030, skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.