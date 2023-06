Liten nedgang i utslipp av klimagasser i 2022

CO₂ i atmosfæren 424 ppm 1,5-gradersmålet +1,06 °C Les mer om klima

Torsdag la SSB fram tall for norske klimagassutslipp i fjor. Rapporten viser at klimagassutslippene gikk ned 0,5 prosent i løpet av året.

Dette er ganske likt tallet for 2021, som var minus 0,7 prosent. Under pandemien var kuttene større, i 2020 var tallet 3,4 prosent.

Denne grafen viser hvor drastisk utslippene i Norge må ned for å nå målene som er satt for 2030:

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter 0 20 40 60 millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter. 1990 2000 2010 2020 2030 Norges klimamål 23,1 mill. tonn årlig SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hva er Norges klimamål? Innen 2030 skal Norge kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes. Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, de neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn. Hvordan skal Norge nå klimamålet? Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to: Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre. Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes. Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig». For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver. Hva skjer om Norge ikke når klimamålet? Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU. Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

Oppvarming og innenriks flyreiser er synderne

– Det ser ut til at de økte prisene på strøm, drivstoff og naturgass påvirket energibruken og dermed utslippene i 2022, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner i pressemeldingen.

Høye strømpriser i Sør-Norge i 2022 førte til at det ble brukt mer propan og ved til oppvarming. Dette har høyere utslipp enn elektrisitet og naturgass.

– Flere gamle ovner ble tatt i bruk og bidro til høyere klimagassutslipp fra oppvarming, sier Melby Bothner.

OLJE: Det var en liten nedgang i utslippene fra norsk olje- og gassutvinning i fjor. Foto: Marius André Jenssen Stenberg

En annen kilde til den svake nedgangen er utslipp fra transport.

– Det var særlig utslipp fra innenriks luftfart som bidro til den økningen, og som nå nærmer seg nivået vi hadde før pandemien, sier Melby Bothner.

Det var nedgang i utslipp fra blant annet industrien, olje- og gassutvinning, energiforsyning og jordbruk. Dette gjorde at utslippene i sum gikk svakt ned med 0,5 prosent.

Norges utslippskilder 1990–2022 Historisk Per år Velg år 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter Utvinning av olje og gass 12,1 Industri 11,6 Veitrafikk 8,7 Annen transport 7,7 Jordbruk 4,5 Annet 4,1 SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus

«Dette er en fadese»

– Aktiviteten i samfunnet økte i 2022 etter to år med pandemi. Jeg er glad for at utslippene har blitt noe redusert til tross for dette, men tallet er likevel ikke bra nok, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Partiene Venstre, MDG og Rødt holder ikke tilbake på sin kritikk av det de mener er manglende klimatiltak fra regjeringen.

– EU og andre sammenlignbare land klarer å kutte betydelig mer, sier Ola Elvestuen i Venstre.

– Den største utfordringen i vår tid er å skape et samfunn som holder seg innenfor naturens tålegrenser. Da kan vi ikke ha en regjering som ikke klarer å kutte klimagassutslippene, sier MDGs partileder Arild Hermstad

– Det er fullt mulig å kutte utslipp, så lenge det finnes politisk vilje, legger han til.

Også Rødts Sofie Marhaug er oppgitt over at kuttene ikke viste seg å være større.

– Dette er en fadese. Vi har ikke fått noe taktskifte i klimapolitikken, slik vi var lovet, sier hun.